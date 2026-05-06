6日未明、神奈川県川崎市で、道路上で女性が倒れているのが見つかりました。女性は車にひかれたとみられていて、警察は死亡ひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと、6日午前3時過ぎ、川崎市中原区の交差点付近で、通行人から「女性が出血して倒れている」と110番通報がありました。警察官が駆けつけると、近くに住む日野敬子さんが路上に頭から血を流した状態で倒れていたということです。日野さんは病院に搬送されま