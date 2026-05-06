ロンドン在住の元テレビ東京でフリーアナウンサーの秋元玲奈（40）が6日、自身のインスタグラムを更新。4年ぶりのテレビ出演を報告した。「世界卓球がロンドンに来たー！！」と秋元アナ。「ということで、古巣テレビ東京に声をかけていただき、4年ぶりにテレビ出演をすることになりました！テレ東の地上波番組出演は2021年の退社以来」と約4年ぶりの地上波復帰を報告した。「久々の収録にドキドキでしたが、MCは @mizutani_j