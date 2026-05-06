［論点憲法改正］＜下＞自民党の参院議員が憲法改正に向け、新たな議員連盟を発足させた。「合区を導入した県は著しい投票率の低下や無効票の増加が続いている。憲法改正も見据えていかなければならない」自民の松山政司参院議員会長は４月２２日、議連の設立総会でこう訴えた。参院では、隣接する２県を一つの選挙区とする合区の存在が大きな問題となっている。合区は「１票の格差」是正を目的に、２０１６年参院選か