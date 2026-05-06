「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京−千葉」（６日、味の素スタジアム）右ハムストリング肉離れで離脱していたＦＣ東京の日本代表ＤＦ長友佑都（３９）が、負傷後初のベンチ入りを果たし、０−１の後半２５分から途中出場した。長友は左サイドバックに入り、同じく後半２５分から途中出場した千葉の１７歳のＭＦ姫野誠とマッチアップ。直後の同２８分、左からのクロスに千葉のＦＷ石川が放ったヘディングシュートがクロ