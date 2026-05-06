夏本番を前に、愛知県岡崎市の東公園動物園で6日、ヒツジの毛刈りが行われました。100人以上の見物客を前に、おとなしく毛刈りをされるのはヒツジのくぅちゃん、14歳です。東公園動物園では毎年ゴールデンウィークの終わりにヒツジたちの毛刈りをしていて、くぅちゃんも20分ほどでおよそ2kgの毛を刈られ、すっきりとした姿になりました。