5月5日、歌手・中森明菜が『WBS（ワールドビジネスサテライト）』（テレビ東京系）に出演。独占インタビューに応じ、視聴者の驚きを集めている。2024年7月から、歌手としての活動を再開した中森。地上波の番組でインタビューを受けるのは、異例の事態だ。「中森さんは、少し明るい黒髪ボブで、涼しげなミントグリーンのワンピースを着てインタビューに登場し、経済や平和への思いを語っていました。番組のために書き下ろした