前衆院議員の枝野幸男氏が６日、Ｘを更新。高市早苗首相の関係者が野党政治家を中傷する動画をＳＮＳに投稿していたと伝える報道に言及した。文春オンラインは４月３０日に「《衝撃》高市早苗陣営が野党中傷動画を投稿していた」との記事を公開。２月投開票の衆院選の期間中に高市陣営の関係者が枝野氏や岡田克也氏など野党候補者のネガティブな動画を投稿していたという。枝野氏は「週刊文春による高市早苗氏周辺に関する言