◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカッププロアマ戦（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）ツアー２勝で今季メルセデス・ランク２位の菅楓華（ニトリ）がプロアマ戦で最終調整した。初出場した昨年大会は東コースで予選落ちしたが、今年は西コース開催。１７日に誕生日を迎える菅は、２０歳最後のメジャー大会で初優勝を目指す。「調子は悪くない。今年は年