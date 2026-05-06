元大阪府知事・元大阪市長の松井一郎氏が２日、ラジオ大阪「藤川貴央のちょうどえぇラジオ（月〜木曜・前９時）のレギュラーコーナー「松井一郎のラジオ大大阪、いっちゃんえぇやん！」に出演し、政治家の「ＧＷ外遊」をテーマに話を展開した。高市首相はオーストラリアとベトナムに外遊。オーストラリアへの訪問については、「エネルギーの供給に対しては不安要素が大きい中で、日本は資源がない国なので、どう獲得していくか