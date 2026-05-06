◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月６日、栗東トレセン最後に“テコ入れ”してきた。坂路に登場したアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）の両頬に装着されていたのはチークピーシズ。左右の視界を狭め、より前へ意識を高める馬具を装着してきた。ベトルス（５歳３勝クラス）に先行する形でスタート。すでに中２週でも時計を２本出