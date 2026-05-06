◆卓球世界選手権団体戦第９日（６日、英ロンドン）５５年ぶりの金メダルを目指す世界ランク２位の日本女子は、決勝トーナメント（Ｔ）２回戦で、同２７位のルクセンブルクと対戦する。出場選手が発表され、１番手には１７歳の張本美和（木下グループ）、カットマンの橋本帆乃香（デンソー）、クロアチア戦は温存された左のエース、早田ひな（日本生命）が名を連ねた。日本女子はリーグ戦を３戦全勝で終えると、迎えた決