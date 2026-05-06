◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカッププロアマ戦（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）日本女子プロ選手権（２０１４、１６年）、ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯（２５年）を制している鈴木愛（セールスフォース）が、史上１１人目のメジャー３冠に挑む。「難しい。西も東もどっちもあんまり得意じゃない」と首をかしげた２０１７、１９年の賞金女王だっ