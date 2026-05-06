◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカッププロアマ戦（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）昨年大会では体調不良ながら、韓国の申ジエ（スリーボンド）にプレーオフで敗れて２位惜敗だった藤田さいき（ＪＢＳ）はプロアマ戦終了後、取材に応じ「今年は元気です！去年はこの段階（大会前日）で体調が悪かったですけど」と笑顔で話した。昨年のワールドレデ