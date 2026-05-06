メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県清須市で、子どもたちが弥生時代を体験できるイベントが開かれました。 「あいち朝日遺跡ミュージアム」で行われたイベントでは、子どもたちが、復元された弥生時代の木製農具を使い、稲を植える前に田んぼを起こして土壌を整える、田起こしを体験しました。 6日、整えられた田んぼでは6月、田植えをする予定です。 ほかにも弥生時代の墓を復元した「方形周溝墓」で、土