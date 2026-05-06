メ～テレ（名古屋テレビ） 大型バスの運転を体験できるイベントが、岐阜県海津市で開かれました。 このイベントはバス業界の運転手不足が問題となっている中、バスの運転手の仕事に興味を持ってもらおうと名阪近鉄バスなどが開きました。 5回目となる今回は午前の部に約20人が参加しました。 路線バスや観光バスあわせて3台が用意され、参加者は教習コースで大型バスの運転に挑戦しました。 また、バス