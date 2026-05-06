【サーティワン】で今食べられるのが、大人気映画の世界観をイメージした「コラボアイス」。ユニークな限定フレーバーや写真映えするサンデーなど、魅力的なメニューがそろっています。今回は、そんな話題の「コラボアイス」について詳しくご紹介。ぜひお店でチェックしてみてください。 ふわふわスリーブ付き！ @ftn_picsレポーターHaruさんが「ビジュに