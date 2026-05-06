◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ０―１０広島（６日・横浜）広島・菊池涼介内野手が３回２死一、二塁で先制の１号３ランを放った。２ボールから真ん中に入った１４３キロを左翼席へ。「２ボールになって、思い切りいこうというのが結果的に良かった。たまたま入っただけです」と、チームに勢いを与えた。これで入団から１５年連続の本塁打。広島では１９６９〜８６年に１８年連続で放った山本浩二以来、４人目だ。「浩二さんと