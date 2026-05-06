メ～テレ（名古屋テレビ） 93年前の甲子園で行われた、伝説的な試合を再現した催しが名古屋で行われました。参加したのは、高校球児や小学生たち。当時、打ち立てられた大記録から、あることを学ぶためだと言います。 6日、名古屋市昭和区の中京大中京高校で野球部の「記念試合」が行われました。 兵庫県の明石高校を招いての試合、のはずですが、何人かの小学生の姿が――。 みんなで、93年前のある