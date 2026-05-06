ロッテ・サブロー監督（４９）は６日、ドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝が９日のファーム・リーグの巨人戦（ＺＯＺＯ）に登板して本拠デビューすると明かした。石垣元は４月１１日のファーム・リーグの日本ハム戦（ロッテ浦和）で実戦デビューし、ファームでは３試合に登板して勝敗、セーブはなく防御率１５・４３。９日は４試合目の登板で、初のＺＯＺＯのマウンドとなる。サブロー監督は「まず無事に終わっ