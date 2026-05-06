ファジアーノ岡山 4連勝を懸けて戦いました。サッカー明治安田J1百年構想リーグWEST第15節、ファジアーノ岡山は6日、アウェーで長崎と対戦しました。 3連勝中で勢いに乗るファジアーノですが、リーグ最下位の長崎を相手に前半だけで2点を失う苦しい展開に。 ファジアーノは後半開始と同時に前節決勝ゴールのレオ・ガウショら3人を一気に投入し、得点を狙います。