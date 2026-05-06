設置された夢菓房たからの自動販売機国内線到着待合ロビー 高松空港に、いちご大福などが名物の菓子店「夢菓房たから」の自動販売機が登場し、人気を集めています。 手土産用や空港での待ち時間に食べてもらおうと、2026年3月、国内線の到着待合ロビーに設置されました。 香川県産のイチゴを使用したいちご大福などさまざまなフルーツ大福や、和三盆を使用したバウムクーヘンとプリン、ど