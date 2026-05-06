湖北省武漢市を走る懸垂式モノレール「光谷光子号」。（武漢＝新華社記者／田中全）【新華社武漢5月6日】中国湖北省武漢市は1〜5日の労働節（メーデー）連休中、科学技術を体験する多く観光客でにぎわった。連休初日、市内を走る懸垂式モノレール「光谷光子号」の車内では、江蘇省南京市から来た観光客の陳志（ちん・し）さんがスマートフォンで足元の透明な床越しに広がる景色を撮影していた。武漢を訪問するのは今回が3回