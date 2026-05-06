経済学者・成田悠輔氏がゲストと「聞かれちゃいけない話」をする対談連載。第13回目のゲストは、歌い手のAdoさんです。Adoさんの歌声は、なぜ多くの人を惹きつけるのか。その秘密に迫りました。（構成・伊藤秀倫）【画像】AdoさんのYouTubeチャンネル登録者数は、917万人◆◆◆Adoさんの声はなんで人を惹きつけちゃうんですか成田「AI Ado」の声分析もありましたが、Adoさんの歌声の特徴って何だと思われますか？Ado私の