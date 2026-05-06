◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月6日バンテリンドーム）阪神が中日に快勝し連敗を2で止めた。スコアレスで迎えた6回に1番に入った高寺が中日・高橋宏の152キロ直球を捉えて右翼スタンドへ今季1号の先制2ラン。攻略に苦しんでいた相手右腕を一発で沈めた。先発の高橋遥人投手（30）は、この日も圧倒的なパフォーマンス。中日打線にチャンスすらつくらせず、9回まで投げ抜いて球団では66年のバッキー以来、60年ぶりと