ベッキーが、“ムッチムチ”ピンクタンクトップ姿で登場したM-1王者を見るなり思わず大爆笑する場面があった。【映像】“ムッチムチ”タンクトップ姿のM-1王者5日4日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な