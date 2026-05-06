2026年春、ひとつの調査データがインバウンド・観光業界にちょっとした驚きをもたらした。【画像】インバウンド人気1位…！ 中洲の歓楽街そばの“ナゾのショッピングセンター” 「キャナルシティ博多」の人気に納得する写真を一気に見る「訪日ラボ」が発表した、2026年の『インバウンド人気商業施設ランキング（全国編）』である。全国4124施設を対象に、Googleマップ上に公開された口コミデータを収集・分析したこのランキング