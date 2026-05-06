俳優の川崎麻世が5日に自身のアメブロを更新。ゴールデンウィークに親戚らを招いて寿司パーティを開催したことを報告した。【映像】GACKT＆川崎麻世ら総勢70人で“バカ騒ぎ”新年会この日、川崎はゴールデンウィークについて「我々は旅行にも行かずに」「家にいるか遠出はしない事にしました」と報告。「秋に予定している絵の個展に向けての作品作り」や「体をリセットする意味合いでGW中は禁酒と早寝早起きダイエットもするこ