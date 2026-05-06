犬が床や地面にゴロスリする心理 1.地面や床のニオイを自分の体につけたい 犬が床や地面にゴロスリするのは、地面や床のニオイを自分の体につけたいからです。 とくに強いニオイに反応して行われることが多いです。強いニオイとは言っても、人間である飼い主には感じることのできない程度のニオイである場合もよくあります。 他の動物のニオイ（排泄物）、食べ物のニオイ、発情期の犬のフェロモンのニオイなど、ニ