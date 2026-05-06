心臓に病気がある犬の手術で大切なこと 心臓は全身に血液と酸素を届ける、命を維持するために欠かせない臓器です。そのため心臓病を持つ犬に麻酔をかける場合、「どれだけ血液の循環を安定して保てるか」が最も重要なポイントになります。 心臓に問題があると、血液を送り出す力が低下し、運動するとすぐ疲れたり、呼吸が苦しくなったり、重い場合には失神を起こすこともあります。こうした症状は、麻酔によってさらに悪