全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・表参道の蒸留所『越後薬草蒸留所CRAFT GIN STAND』です。森と果実の香り、サクッとジンを越後薬草は、創業以来50年、健康をテーマに「野草類」を原料とした酵素ドリンクを作っている。ハーブ、スパイス、果実、原材料は驚くなかれ80種類に及ぶ。その植物発酵エキスを蒸留したものが「YASO GIN」のベースとなるスピリッツだ。そして