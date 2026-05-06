ゴールデンウイークは、6日の最終日を迎えました。 交通機関は、帰省や観光で長崎を訪れた人たちのUターンラッシュが続いています。 （見田 真一 記者） 「ゴールデンウイーク最終日。JR長崎駅では、家族らを見送る人たちの姿が見られます」 正午頃のJR長崎駅、スーツケースなどの大きな荷物を手にした帰省客や観光客の姿がありました。 （愛知から） 「祖父のお見舞いがて