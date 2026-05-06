モデルの近藤千尋さんは5月5日、自身のInstagramを更新。3人の娘とママ友親子との韓国旅行の様子を公開しました。【写真】近藤千尋、3人の娘との韓国女子旅「ママ友と女子旅最高でした」近藤さんは「GWは長女9歳の誕生日のお祝いもあるので 韓国へ行ってきました ママ友と女子旅最高でした」とつづり、18枚の写真と1本の動画を投稿。9歳の誕生日を迎えた長女のバースデーケーキや韓国料理を堪能する様子など、3人の娘たちとママ友