7日（木）にかけても日本海側は広く晴れますが、太平洋側は引き続き雲が取れにくいでしょう。明け方までは、西日本の一部で雨の降る所がありそうです。ただ、関東や東海は、前日までの予想に比べると雨雲はそれほど北上しない予想なので、昼間に関しては洗濯物の外干しも可能です。朝の気温、日中の気温とも全国的にこの時季としては高いです。北日本や北陸は季節先取りの陽気で、福島と山形は29℃まで上がるでしょう。屋外での作