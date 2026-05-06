お笑いタレント・田村淳がＭＣを務めるテレビ朝日系「ロンドンハーツ」が、５日放送された。「Ｍ−１ファイナリストってどんな人？」と題した企画で、昨年３位だったエバースらがゲスト出演。エバース・町田和樹に対して、後輩芸人のマリーマリー・えびちゃんから寄せられたタレコミが紹介された。えびちゃんはＮｅｔｆｌｉｘドラマ「極悪女王」で共演した、女優の唐田えりかとの食事中に、町田から飲みの誘いの連絡があった