北朝鮮が憲法を改正し、金正恩総書記の地位を「国家元首」と定義し、核兵器の使用権限を持つと初めて明記したことが分かりました。また、建国以来の国是でもあった「祖国統一」という文言も削除されています。韓国の北朝鮮の専門家が明らかにした北朝鮮の新たな憲法では、金氏が務める国務委員長を「国家元首」と位置づけました。さらに、核兵器の使用権限を持つことを初めて明記。独裁体制をより強固なものにしています。また、建