◇東都大学野球第4週第2日東洋大4―2青学大（2026年5月6日神宮）東洋大の冨安海来外野手（4年）がタイブレークまでもつれ込んだ接戦の勝負を決めた。2―2の10回無死一、二塁。先頭で打席に立ち、1球ごとに犠打とヒッティングのサインが交互に出される中、迎えた4球目。直球を右中間へ運び勝ち越しの適時二塁打を放った。「サインがヒッティングに変わったときはうれしかったです。自信持って振りにいきました」。2年時は