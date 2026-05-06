大西洋でハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船について、スペイン政府は、カナリア諸島で受け入れると発表しました。今も乗客・乗員の皆さんは不安な日々を過ごされているかと思います。今後それぞれの国に移送されていくということですが、日本を含めて感染が拡大する恐れはあるのでしょうか。安宅晃樹キャスター：WHOによりますと、このクルーズ船の乗客・乗員は日本人1人を含む約150人です。これまでにハンタウイ