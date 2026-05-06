巨人が６日のヤクルト戦（東京ドーム）に０―５で敗戦。１勝２敗でカード負け越しとなると、４月２８日から始まった９連戦も３勝６敗と大きく黒星が先行した。先発のドラフト１位ルーキー・竹丸がらしくない投球を見せた。初回の先頭・並木に投じた初球をいきなり左翼席に放り込まれると、その後も一死一、二塁から増田珠に適時打を浴びてこの回２失点。６回にも４番・内山にソロを被弾し追加点を許すと、続投でマウンドに上が