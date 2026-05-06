中日は６日の阪神戦（バンテリン）に０―２で敗れて連勝は３でストップ。阪神先発・高橋には４月１２日に続いて２試合連続の零封負けを喫し、借金は１０となった。中日先発・高橋宏斗投手（２３）は阪神打線を５回まで２安打無失点。だが６回、先頭の高橋に左前打を許すと、続く高寺へ１―０から投じた２球目が真ん中高めへ甘く入った。振り抜かれた一撃は右翼席へ。痛恨の失投で０―２とリードを許した。８回でマウンドを降