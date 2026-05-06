ボーイズグループRIIZEのウンソクが黒人蔑視表現を使ったとして謝罪した。ウンソクは最近、有料ファンコミュニケーションプラットフォーム「Bubble」を通じて、自身の幼少期の写真を共有。写真の中の幼いウンソクは、黄色いシャツを着てつばの広い帽子をかぶり、屋外で肌が黒く日焼けした姿を見せており、そこに黒人差別用語を添えた。【関連】日本人K-POPアイドルはアウトかセーフか…生配信で失敗した韓国スターたちウンソクは該