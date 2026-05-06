◆ファーム・リーグ巨人１―６ハヤテ（６日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人２軍はハヤテに１―６で敗れ、同一カード３連勝はならなかった。先発の山田龍聖投手は５回までテンポ良く無失点投球。しかし０―０の６回に２安打１四球で１死満塁のピンチを招き、ハヤテの６番・塩崎に走者一掃の三塁打を浴びた。さらに二ゴロの間に１点を失い、６回７安打４失点でマウンドを降りた。２番手の山城は回またぎの８回に４安打を集中さ