元ＮＨＫでフリーの有働由美子アナウンサーが６日に、自身のＳＮＳを更新。ワラビとシイタケを使った料理を披露した。有働アナはインスタグラムに「まずそうに見えるけど美味しい干しワラビと干し椎茸の煮物」とつづると、春を代表する山菜の１つであるワラビと旬のシイタケを使った、黒々とした見た目が目を引く料理の写真を公開した。この投稿には「見た目は置いといて、食べたら美味しいんですよね」「一瞬、イカスミパ