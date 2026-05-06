5月6日がゴールデンウイーク最終日という人も多いのではないでしょうか。福岡県内の行楽地でにぎわいが続きました。■中村安里記者「こちらのバラ園では色とりどりのバラが咲き誇っていて、多くの人でにぎわっています」春のバラフェアが開催されている福岡県久留米市の石橋文化センターには、500品種2300株のバラが植えられています。訪れた人たちは、園内を散策しながら色鮮やかなバラを堪能していました。■