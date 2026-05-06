大相撲の大関・安青錦（安治川）が６日、東京・中央区の荒汐部屋に出稽古。稽古中に左足首を負傷するアクシデントに見舞われた。土俵際で残そうとした際に左足首を痛めたとみられる。夏場所（１０日初日、両国国技館）前の２横綱３大関の現状は以下の通り。横綱・豊昇龍（立浪）春巡業を皆勤。番付発表翌日から相撲を取り始め、１日の稽古総見では横綱大関陣で最多の１７番。４日に錣山部屋へ、５日は境川部屋への出稽古で２