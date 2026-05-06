◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）ヤクルトの山野太一投手が６回５安打無失点でリーグ単独トップの５勝目を挙げた。初回には同期入団の並木が竹丸の投じた初球、高めの直球を振り抜き左翼席に運ぶ先頭打者弾で先制。さらに、２点リードの６回にも同期の内山が３号ソロを放って援護した。以下、山野の一問一答。―同期の並木が先制の本塁打「試合前に『まず１点取ってくるわ』というように言ってき