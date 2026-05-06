5連休最終日の6日、東海地方は午前中、雨がぱらついたところも。 【写真を見る】GW終盤 東海3県はどこがにぎわった？ 空から調査 “日本最古の天守” 愛知･犬山城には1時間待ちの行列 （小川実桜アナウンサー）「岐阜城は白いもやに隠れているようにも見えますね。城下町などの賑わいはどうなんでしょうか」 織田信長が天下統一の拠点とした岐阜城も、ゴールデンウィークで人気の観光スポット。「天守閣にも