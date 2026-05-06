7日は広く初夏の陽気。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■連休明けは晴れるところが多く洗濯日和に7日(木)は梅雨前線は次第に離れていく見込みです。太平洋側は雲が広がりやすいものの、日中は晴れ間もあるでしょう。日本海側は日差しがたっぷり届く所が多く、洗濯日和になりそうです。連休中に遠出をしていた方は、溜まった洗濯物も一気に片付けられるでしょう。紫外線は各地で強まる予想なので、日傘や帽子などで対策を