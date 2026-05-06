タレントの中川翔子が6日、自身のSNSを更新。5日に歌手活動20周年のバースデーライブを行ったことを報告し、等身大バースデーケーキの値段を明かした。「しようこはレベルがあがった！」とドラクエ風に報告した中川。「昨日は歌手活動20周年のバースデーライブ！2時間半近くのライブ昼夜2回、からの新曲リリイベ！で特濃な一日でした」と振り返り、「ママアドレナリンでまくり！ユンケルきいた！声が出た動けた踊れた！」と