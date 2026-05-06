タレントの小島瑠璃子（32）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。人気芸人のオンラインサロンに入会したことを明かした。小島はストーリーズで「ヘルシー教入信」と書き出し、お笑いタレント・小籔千豊が主催するオンラインサロンに入会したことを報告。「オープンチャットも入らせて頂いております」と続け、「コヤ様から勇者の肩書きを頂戴しました」と伝えた。その由来を「戦ってるからだそうです」と明かし、「な