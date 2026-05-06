ＪＲＡの美浦トレーニングセンターで中高生向けの「トレセンインターン」が６日に行われ、調教師や騎手を目指す２０人の生徒が競馬の仕事を体験した。早朝５時５０分から競走馬の調教や厩舎を見学し、ラストには現役騎手５人から指導を受けながら木馬体験を行った。小林美駒騎手（美浦・鈴木伸）は「いいやん、いいやん、下半身意識！」と褒めながら騎乗フォームを伝授。生徒たちとの触れ合いを終えた小林美駒は「好奇心旺盛な